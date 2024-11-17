Цена на красную икру пробила психологический барьер

Российские рыбаки в этом году выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м. Объемы заготовленной икры тоже сократились и сейчас в магазинах килограмм деликатеса предлагают за 10 тысяч рублей, сообщил глава ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин

Суммарный вылов в России рыб лососевых пород в 2023 году составлял 600 тысяч тонн. В этом году рыбы было мало и ее выловили лишь 230 тысяч тонн. Соответственно, и красной икры было заготовлено в разы меньше, рассказал «Парламентской газете» Фомин.

По его словам, цены на горбушу и красную икру увеличились почти в два раза. «Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было. Ажиотаж случается обычно перед Новым годом. Все хотят поставить на стол что-то вкусненькое», — отметил Фомин.

Но по прогнозам экспертов рынка, на 10 тысячах за килограмм стоимость продукта не остановится.

«Пока трудно сказать, что будет с ценами. Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну», — пояснил Фомин.