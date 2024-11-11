ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища

Украинские военные подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике. В результате близлежащие села начало затапливать водой.

Таким способом ВСУ пытаются замедлить наступление российской армии, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Установление контроля над дамбой позволило бы замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада.

Армия России приступила к окружению города Курахово, находящегося на берегу подорванного водохранилища. Несмотря на подрыв дамбы, продвижение на флангах украинской группировки продолжается.

Курахово — крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса и важный опорный и логистический пункт ВСУ. Взятие города позволит российской армии продолжить продвижение на запад — в сторону села Богатырь и Великой Новоселки.