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Найдено древнейшее в мире изображение рыбалки. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальную серию рисунков эпохи палеолита нашли в Германии, на ней древние художники изобразили пойманную в сети рыбу.

Возраст наскальных рисунков — почти 16 тысяч лет. Находка указывает на то, что технология рыболовства с применением сетей может оказаться более древней, чем думали прежде, пишет IFLScience.

Восемь «картин» увидели на сланцевых плитах благодаря современным технологиям — вычислительной фотографической технике Reflectance Transformation Imaging. Схематичные рисунки изображают фигуру рыбы, расположенную в центре образующих сетку линий.

Изображение пойманной в сети рыбы
Изображение пойманной в сети рыбы
Фото: © PLOS ONE

Ученые считают, что сетка изображает ловушку или сеть, в которую попала рыба. Скорее всего, целью древних художников было изобразить процесс рыбной ловли при помощи таких приспособлений.

Таким образом, получено подтверждение использования сетей в эпоху палеолита. Такие инструменты были идеальным орудием для ловли большего количества рыбы во время миграционных периодов, считают исследователи.

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