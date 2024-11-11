Сообщения западных СМИ прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — приводит ТАСС слова Пескова.

Публикации The Washington Post и агентства Reuters, сообщивших о якобы состоявшемся разговоре, Песков охарактеризовал как «наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях».

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп якобы позвонил Путину и выразил заинтересованность в скорейшем разрешении украинского конфликта.