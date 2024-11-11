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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа

Источник:
ТАСС
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Сообщения западных СМИ прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — приводит ТАСС слова Пескова.

Публикации The Washington Post и агентства Reuters, сообщивших о якобы состоявшемся разговоре, Песков охарактеризовал как «наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях».

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп якобы позвонил Путину и выразил заинтересованность в скорейшем разрешении украинского конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии