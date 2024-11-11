США рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, такие данные получила Служба внешней разведки России.

Кандидатов на пост украинского лидера будет согласовывать Госдеп США, под контролем американцев также отберут местные общественные организации для мониторинга выборов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.

«По замыслу госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной Рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», — говорится в сообщении разведки.

На Украине запрещено проводить выборы президента до тех пор, пока в стране действует военное положение. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, что ставит под сомнение его легитимность.

Проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией американские власти рассматривают в качестве одного из способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» Зеленского.