НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США обсудили внеплановые выборы президента Украины

Источник:
Sibnet.ru
491 3

США рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, такие данные получила Служба внешней разведки России.

Кандидатов на пост украинского лидера будет согласовывать Госдеп США, под контролем американцев также отберут местные общественные организации для мониторинга выборов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.

«По замыслу госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной Рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», — говорится в сообщении разведки.

На Украине запрещено проводить выборы президента до тех пор, пока в стране действует военное положение. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, что ставит под сомнение его легитимность.

Проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией американские власти рассматривают в качестве одного из способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» Зеленского.

Еще по теме
Кремль опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа
Киев заявил, что его не уведомили о разговоре Путина и Трампа
Шольц ответил Маску, назвавшему его шутом
СМИ узнали о тайном звонке Трампа Путину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
25
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
20
Путин рассказал об отношении к мату
20
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
17
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
14
Украина понесла крупнейшие за год территориальные потери