Памятник Пригожину установили в Новосибирске

Памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину открыли на Гусинобродском кладбище в Новосибирске.

Памятник Пригожину и Уткину входит в мемориальный комплекс, где похоронены погибшие бойцы ЧВК.

Памятник — это ростовые фигуры Пригожина и Уткина в военной экипировке, на постаменте выгравированы жетоны с личными номерами и позывными. Аналогичный установлен на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

«"Первому" и "Девятому" — отцам лучшей штурмовой пехоты, тем, кто вырастил победоносных героев и создал лучшую в мире ЧВК», — говорится в сообщении телеграм-канала «Разгрузка Вагнера».

ЧВК «Вагнер» была создана Пригожиным в 2014 году, действовала в Сирии, странах Африки и на Украине. Уткин был командиром ЧВК с позывным «Вагнер».

Пригожин и Уткин были на борту бизнес-джета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа 2023 года. В авиакатастрофе погибли 10 человек.