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Макрон и Стармер потребуют от Байдена разрешить удары по России

Источник:
The Daily Telegraph
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Париже обратятся к президенту США Джо Байдену, чтобы тот дал разрешение на удары вглубь российской территории.

Британские власти рассчитывают, что Байден сделает это до истечения срока своих полномочий 20 января. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января вместо того, чтобы оставить все на паузе до следующей администрации», — заявил The Daily Telegraph источник в Лондоне.

В случае одобрения ударов вглубь российской территории избранному президенту США Дональду Трампу после вступления в должность 20 января будет трудно пересмотреть это решение.

Великобритания не разрешит использовать Storm Shadow для ударов вглубь российской территории без одобрения США. Лондон не «пойдет в одиночку» на такой шаг, поскольку использование этих ракет невозможно без американских систем наведения.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.

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карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии