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Сексолог развенчала мифы о нимфоманках

Источник:
Sibnet.ru
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Медицинская наука отказалась от диагноза «нимфомания», поскольку он содержит оценочные суждения и может вызывать презрительное отношение к женщине, которую считают нимфоманкой, рассказа сексолог Наталья Фомичева.

«В сексологии на сегодняшний день не существует нормы, определяющей, как часто человек должен испытывать сексуальное желание и сколько сексуальных партнеров иметь. Когда речь заходит о том, что кто-то слишком часто испытывает сексуальное желание, возникает вопрос: кто решил, что это часто?» — сказала в интервью «Газете.ру» Фомичева.

Она отметила, что, если женщина обращается к специалисту и говорит, что частота ее сексуальных желаний вызывает у нее дискомфорт, нужно выяснить причину этого дискомфорта. «Чаще всего оказывается, что причина кроется в разнице сексуального желания с партнером», — пояснила сексолог.

«Если у женщины оно возникает чаще, чем у мужчины, это может вызывать беспокойство у последнего. Он может считать, что с его партнершей что-то не так, и говорить, что она слишком часто испытывает сексуальное желание. Однако это не является проблемой самой женщины, расстройством или заболеванием», — подчеркнула Фомичева.

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