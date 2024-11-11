НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ночные морозы ударят в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
358 0

Ночные морозы ожидаются в регионах Западной Сибири на этой неделе, температура будет опускаться до минус 12-26 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Омской области в понедельник температуры понизится на 10 градусов, ночью прогнозируется 9-11 мороза, дневные температуры составят 6-8 градусов ниже ноля, в четверг ночные температуры составят 16-21 градуса ниже ноля, сказал Вильфанд ТАСС.

«Аналогичная ситуация в Новосибирской области, ночные температуры там будут в диапазоне минус 15-19 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы», — дал прогноз синоптик.

Холодно будет и в Томской области, во вторник ночные температуры опустятся ниже минус 15 градусов, в среду — ниже 16-18 градусов, в четверг и пятницу показатель будет в диапазоне минус 23-26. Днем в регионе будет от минус 11 до минус 15 градусов.

В Алтайском крае температура ночью будет понижаться до минус 12-15 градусов, начиная со среды.

Еще по теме
Гидрометцентр сообщил об ускоренном потеплении в России
Погода резко испортится в Западной Сибири
Гидрометцентр сообщил, что 85% территории России покрыто снегом
Чем хороша одежда из мембраны в промозглую погоду
смотреть все
Жизнь #Погода #Новосибирск #Томск #Алтайский край #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии