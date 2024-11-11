Ночные морозы ударят в Западной Сибири

Ночные морозы ожидаются в регионах Западной Сибири на этой неделе, температура будет опускаться до минус 12-26 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Омской области в понедельник температуры понизится на 10 градусов, ночью прогнозируется 9-11 мороза, дневные температуры составят 6-8 градусов ниже ноля, в четверг ночные температуры составят 16-21 градуса ниже ноля, сказал Вильфанд ТАСС.

«Аналогичная ситуация в Новосибирской области, ночные температуры там будут в диапазоне минус 15-19 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы», — дал прогноз синоптик.

Холодно будет и в Томской области, во вторник ночные температуры опустятся ниже минус 15 градусов, в среду — ниже 16-18 градусов, в четверг и пятницу показатель будет в диапазоне минус 23-26. Днем в регионе будет от минус 11 до минус 15 градусов.

В Алтайском крае температура ночью будет понижаться до минус 12-15 градусов, начиная со среды.