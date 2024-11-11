Гидрометцентр сообщил об ускоренном потеплении в России

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее. «Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — уточнил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в 3,5 раза.