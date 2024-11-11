НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гидрометцентр сообщил об ускоренном потеплении в России

Источник:
ТАСС
402 1

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее. «Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — уточнил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в 3,5 раза.

Еще по теме
Ночные морозы ударят в Западной Сибири
Погода резко испортится в Западной Сибири
Гидрометцентр сообщил, что 85% территории России покрыто снегом
Чем хороша одежда из мембраны в промозглую погоду
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии