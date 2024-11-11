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Как оплатить налоги через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Начисленные налоги можно оплатить на портале «Госуслуги», но нужно учитывать одну особенность, чтобы не стать должником.

Возможность получать и оплачивать налоговые уведомления на «Госуслугах» появилась в 2023 году. Можно оплатить налоги на имущество (квартира, дом, гараж, парковочное место), землю, транспорт, а также на доходы физических лиц

Для подключения сервиса следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения о принятии согласия.

После этого не позднее чем за 30 дней до 1 декабря приходит налоговое уведомление. Единый налоговый платеж можно оплатить там же, на портале.

Но важно учитывать, что платежи обрабатываются до 10 рабочих дней.

Если не оплатить налоги до 2 декабря, то по единому налоговому счету (ЕНС) образуется задолженность. На нее ежедневно будут начисляться пени.

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