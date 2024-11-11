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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ сорвала операцию по угону вертолета Ми‑8МТПР на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 ВКС России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию, заявили в ФСБ.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — говорится в сообщении ЦОС.

Ми-8МТПР-1 оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ», который подавляет радары — «ослепляет» противника в радиусе сотен километров.

После начала спецоперации ФСБ неоднократно предотвращала попытки угона воздушных судов. Украинская разведка пыталась подкупить российских военных летчиков для угона бомбардировщиков Су-24М, Су-34 и Ту-22М3.

Единственный успешный эпизод угона произошел в августе 2023 года. Тогда завербованный летчик Максим Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8.

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