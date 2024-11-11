Киев заявил, что его не уведомили о разговоре Путина и Трампа

МИД Украины опроверг информацию газеты The Washington Post (WP) о том, что Киев был уведомлен о телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», — цитирует ТАСС пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого.

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным. Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

По версии WP, Трамп и Путин говорили о ситуации на Украине. Избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны на Украине»

Газета также сообщила, что правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против этого разговора.