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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев заявил, что его не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Источник:
ТАСС
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МИД Украины опроверг информацию газеты The Washington Post (WP) о том, что Киев был уведомлен о телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», — цитирует ТАСС пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого.

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным. Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

По версии WP, Трамп и Путин говорили о ситуации на Украине. Избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны на Украине»

Газета также сообщила, что правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против этого разговора.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Видеоновости
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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии