Шольц ответил Маску, назвавшему его шутом

Канцлер Германии Олаф Шольц с иронией отреагировал на оскорбительные выпады бизнесмена Илона Маска в свой адрес.

Маск ранее в связи с распадом в ФРГ правящей коалиции написал на своей странице в X (ранее Twitter) по-немецки: «Olaf ist ein Narr». Это переводится как «Олаф — шут».

«Это делает мне честь», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD. Канцлер Германии отметил, что не комментирует слова миллиардеров.

«Он не является главой государства, даже если иногда создается впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — добавил Шольц.

В начале ноября министр финансов ФРГ и лидер Свободно-демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер ушел в отставку, что ознаменовало распад правящей правительственной коалиции.