Десятую часть госслужащих решили сократить в России

Российское правительство собирается с 1 июля 2025 года сократить на 10% штат территориальных подразделений федеральных ведомств.

Правительство начинает новую волну оптимизации — реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше.

Источники говорят, что 10% не предел, в правительстве и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией.

Информатизация позволит снизить численность чиновников, сохраняя на госслужбе профессионалов и привлекая молодых специалистов адекватными заработками, считают в правительстве.