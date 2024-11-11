НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Десятую часть госслужащих решили сократить в России

Источник:
Sibnet.ru
250 1

Российское правительство собирается с 1 июля 2025 года сократить на 10% штат территориальных подразделений федеральных ведомств.

Правительство начинает новую волну оптимизации — реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше.

Источники говорят, что 10% не предел, в правительстве и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией.

Информатизация позволит снизить численность чиновников, сохраняя на госслужбе профессионалов и привлекая молодых специалистов адекватными заработками, считают в правительстве.

Еще по теме
Россия оказалась на последнем месте по безработице в G20
Стоит ли включать выходные и праздники в отпуск
Что празднуем и как отдыхаем 4 ноября
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
24
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
20
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
17
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
14
Украина понесла крупнейшие за год территориальные потери
12
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России