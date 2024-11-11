НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Первая компания заявила о снижении цен на сливочное масло

Источник:
«Ведомости»
287 1

Группа компаний (ГК) «Эконива» — крупнейший в России производитель молока — уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло.

Стоимость продукта будет снижена на 10%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, производитель наблюдает стабилизацию спроса на молочные жиры, что отражается на ценах.

Как рассказали в торговых сетях, «Эконива» — пока единственный производитель, который пошел на этот шаг.

Сливочное масло за последнее время выросло в цене на 25,4%. Его резкое подорожание в розничных магазинах связано с ростом стоимости молока, пояснила глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Еще по теме
Россия резко увеличила закупки сливочного масла за рубежом
Как с помощью лайфхака выбрать вкусный лимон
Предельные розничные цены на продукты не будут вводить в России
Упаковки молочных продуктов уменьшились сильнее всего
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
24
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
20
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
17
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
14
Украина понесла крупнейшие за год территориальные потери
12
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России