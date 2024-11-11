Первая компания заявила о снижении цен на сливочное масло

Группа компаний (ГК) «Эконива» — крупнейший в России производитель молока — уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло.

Стоимость продукта будет снижена на 10%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, производитель наблюдает стабилизацию спроса на молочные жиры, что отражается на ценах.

Как рассказали в торговых сетях, «Эконива» — пока единственный производитель, который пошел на этот шаг.

Сливочное масло за последнее время выросло в цене на 25,4%. Его резкое подорожание в розничных магазинах связано с ростом стоимости молока, пояснила глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.