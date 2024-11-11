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Кадыров опроверг слухи о чеченском следе в стрельбе в Узбекистане

Источник:
Sibnet.ru
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Версия о чеченском следе в нападении на автомобиль бывшего чиновника в Узбекистане является провокационным вбросом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ночь на 26 октября в Узбекистане было совершено покушение на бывшего начальника Департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова. Двое неизвестных обстреляли его машину. Экс-чиновник не пострадал.

«Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о чеченском следе, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым, а Узбекистан для него лично — важная часть жизни его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, бывшего главы Чечни.

Кадыров расценил этот информационный вброс, как инструмент политической игры третьих лиц и явную попытку вызвать разлад между странами.

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