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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о тайном звонке Трампа Путину

Источник:
РБК
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Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что одной из тем разговора стало установления мира на европейском континенте. Трамп заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине».

WP уточнила, что правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против этого разговора.

Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

Ранее Трамп неоднократно обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. В июне 2023 года он допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.

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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии