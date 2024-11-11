СМИ узнали о тайном звонке Трампа Путину

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что одной из тем разговора стало установления мира на европейском континенте. Трамп заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине».

WP уточнила, что правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против этого разговора.

Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

Ранее Трамп неоднократно обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. В июне 2023 года он допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.