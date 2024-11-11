«Любовь Советского Союза» стала лучшей новинкой в кино

Драма «Любовь Советского Союза» заняла лидирующее место по кассовым сборам в кинотеатрах СНГ. Фильм заработал за первый уикенд 160 миллионов рублей.

В центре сюжета фильма — история ярких и сложных взаимоотношений актрисы театра Галины Лактионовой с летчиком Анатолием Ковровым и драматургом Кириллом Тумановым.

Главные роли в драме сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алена Бабенко.

Премьера фильма «Любовь Советского Союза» затмила предыдущего лидера проката — фильм-сказку «Огниво», у которого в кассе за второй уикенд 125,9 миллиона рублей.

Также в топ-5 лидеров по кассовым сборам попала американская новинка «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом. Фильм без учета сборов в России и Белоруссии собрал больше 50 миллионов рублей.