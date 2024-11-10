Песков указал на различие Байдена и Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сигналы позитивные», — отметил Песков. «Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что он все воспринимает через сделки, что он может сделать сделки, которые выведут всех к миру», — пояснил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что республиканец говорит о мире, а не о конфронтации. «Он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации», — сказал представитель Кремля.

Но, по его словам, рассуждения о том, удастся ли Трампу выстроить отношения с Россией во время второго президентского срока, лучше оставить политологам-американистам.

«Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили», — добавил он.