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Песков указал на различие Байдена и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сигналы позитивные», — отметил Песков. «Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что он все воспринимает через сделки, что он может сделать сделки, которые выведут всех к миру», — пояснил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что республиканец говорит о мире, а не о конфронтации. «Он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации», — сказал представитель Кремля.

Но, по его словам, рассуждения о том, удастся ли Трампу выстроить отношения с Россией во время второго президентского срока, лучше оставить политологам-американистам.

«Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили», — добавил он.


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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏