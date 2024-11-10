Shaman прокомментировал смерть своего пресс-секретаря

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал скоропостижную смерть своего 40-летнего руководителя пресс-службы Антона Коробкова-Землянского.

«Царствие Небесное тебе, мой друг», — написал артист в телеграм-канале.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно в воскресенье, 10 ноября. Мужчине стало плохо вечером, его супруга вызвала врачей, но они не смогли ему помочь.

Предварительная причина смерти Коробкова-Землянского — сердечно-сосудистая недостаточность. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.