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Shaman прокомментировал смерть своего пресс-секретаря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал скоропостижную смерть своего 40-летнего руководителя пресс-службы Антона Коробкова-Землянского.

«Царствие Небесное тебе, мой друг», — написал артист в телеграм-канале.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно в воскресенье, 10 ноября. Мужчине стало плохо вечером, его супруга вызвала врачей, но они не смогли ему помочь.

Предварительная причина смерти Коробкова-Землянского — сердечно-сосудистая недостаточность. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

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