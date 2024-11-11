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Стартовали съемки нового сезона сериала «Доктор Преображенский»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Съемки нового, третьего сезона сериала «Доктор Преображенский» начались в Москве, сообщила пресс-служба Первого канала.

События в третьем сезоне развернутся спустя 2 года, после произошедшего во втором сезоне. Преображенский по-прежнему возглавляет Институт красоты и мечтает, чтобы такие институты открылись по всему Советскому Союзу.

С этим амбициозным проектом он идет в Минздрав, где ему предлагают крупный пост. Однако бывший замминистра Вепрев, потерявший должность по вине Преображенского, выступает против него и инициирует серьезную проверку, по итогам которой Институт могут закрыть.

По словам исполнителя главной роли Дениса Шведова, в новом сезоне зритель познакомится с новыми персонажами, которые будут вместе с Преображенским двигать сюжет вперед.

«Мне очень нравится, как сценаристы провели работу, и меня самого держало в напряжении, когда я читал. Очень хочется поскорее воплотить это с новым режиссером Иваном Плечевым и оператором Артемом Емельяновым», — цитирует пресс-служба Первого канала Шведова.

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