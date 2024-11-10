Пресс-секретарь Shaman'a внезапно умер

Руководитель пресс-службы певца Shaman'a Антон Коробков-Землянский внезапно скончался, ему было 40 лет.

По информации СМИ, ему плохо в своей квартире в Москве, он стал задыхаться. Супруга вызвала врачей, но они не смогли его спасти.

Причины смерти Коробкова-Землянского пока не называют. Shaman также пока не комментировал скоропостижную кончину коллеги.

Коробков-Землянский работал журналистом на Первом канале, позже — пресс-секретарем Филиппа Киркорова и директором по коммуникациям Европейской медиагруппы. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова.