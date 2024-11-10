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Захарова назвала власти ФРГ самыми безумными за последние 80 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином, заявила, что современные власти в ФРГ самые безумные за последние 80 лет.

Газета Bild ранее сообщила, что президент ФРГ ударил писателя по голове из-за слов о «Северном потоке». Мартин резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией. После выступления Штайнмайер, по словам Мартина, общался с ним на повышенных тонах.

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что, если граждане Германии не очнутся, то их «страна так и будет сниматься в американо-немецком порнофильме категории "В" под названием "Голые на батуте"».

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Политика #Мир
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GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏