Захарова назвала власти ФРГ самыми безумными за последние 80 лет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином, заявила, что современные власти в ФРГ самые безумные за последние 80 лет.

Газета Bild ранее сообщила, что президент ФРГ ударил писателя по голове из-за слов о «Северном потоке». Мартин резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией. После выступления Штайнмайер, по словам Мартина, общался с ним на повышенных тонах.

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что, если граждане Германии не очнутся, то их «страна так и будет сниматься в американо-немецком порнофильме категории "В" под названием "Голые на батуте"».