Захарова назвала власти ФРГ самыми безумными за последние 80 лет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя
инцидент с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем
Марко Мартином, заявила, что современные власти в ФРГ самые безумные за
последние 80 лет.
Газета Bild ранее сообщила, что президент ФРГ ударил
писателя по голове из-за слов о «Северном потоке». Мартин резко высказался о
позиции президента по вопросам отношений с Россией. После выступления
Штайнмайер, по словам Мартина, общался с ним на повышенных тонах.
«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что, если граждане Германии не очнутся, то их «страна
так и будет сниматься в американо-немецком порнофильме категории "В"
под названием "Голые на батуте"».