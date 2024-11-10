Ситуация на фронте обостряется, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский во время телефонного разговора с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

«Проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — цитирует РБК Сырского.

По его словам, основные усилия российской армии сейчас направлены на покровское и кураховское направления. Покровск и Курахово — города в ДНР, расположенные примерно в 30 километров по прямой друг от друга, к западу от Донецка.

The New York Times ранее сообщала, что только за последний месяц армия России взяла под контроль 410 квадратных километров подконтрольной Украине территории в Донбассе, что является крупнейшим территориальным приобретением Москвы с лета 2022 года.

NYT отмечала, что украинские войска истощены и растянуты по многокилометровой линии фронта.