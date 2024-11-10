Жениться на девятилетних девочках разрешат в Ираке

Иракские власти собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет и разрешить выдавать их замуж, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на правозащитников.

Парламент Ирака, где доминирует коалиция консервативных шиитских партий, рассмотрит поправку в закон, позволяющую снизить возраст согласия для девочек до девяти лет. Поправка также лишит женщин права на развод, опеку над детьми и наследование,

«Поправка не просто подорвет эти права. Она уничтожит их», — сказала эксперт по Ираку в правозащитной организации в Human Rights Watch Сара Санбар.

Инициатива парламентского большинства в Ираке вызвало возмущение в общественности. Международные правозащитные организации говорят о попытке легализовать сексуальную эксплуатацию детей.

Представители иракского парламента заявили, что готовы вынести поправку на общественное обсуждение.