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Жениться на девятилетних девочках разрешат в Ираке

Источник:
The Daily Telegraph
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Иракские власти собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет и разрешить выдавать их замуж, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на правозащитников.

Парламент Ирака, где доминирует коалиция консервативных шиитских партий, рассмотрит поправку в закон, позволяющую снизить возраст согласия для девочек до девяти лет. Поправка также лишит женщин права на развод, опеку над детьми и наследование,

«Поправка не просто подорвет эти права. Она уничтожит их», — сказала эксперт по Ираку в правозащитной организации в Human Rights Watch Сара Санбар.

Инициатива парламентского большинства в Ираке вызвало возмущение в общественности. Международные правозащитные организации говорят о попытке легализовать сексуальную эксплуатацию детей.

Представители иракского парламента заявили, что готовы вынести поправку на общественное обсуждение.

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GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏