Уходящая администрация президента США Джо Байдена может «нагадить» России еще в течение пары оставшихся месяцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации (Байдена) еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала РИА Новости Захарова.

Она отметила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось.

«Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано», — заключила Захарова.