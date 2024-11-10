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МИД предупредил о возможности уходящего Байдена «нагадить» России

Источник:
РИА Новости
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Уходящая администрация президента США Джо Байдена может «нагадить» России еще в течение пары оставшихся месяцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации (Байдена) еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала РИА Новости Захарова.

Она отметила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось.

«Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано», — заключила Захарова.

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Политика #Россия
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GammiPluh

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карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏