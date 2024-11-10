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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Собянин сообщил о массированной атаке дронов на Москву

Источник:
Sibnet.ru
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ЗРПК «Панцирь-С»
Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена атака 25 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. <...> Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже мэр столицы сообщил об уничтожении еще восьми дронов над Раменским, Домодедово и Коломной, 10 БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово, а затем трех дронов над Раменским и Коломной.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 8.03 ввели план «Ковер» — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏