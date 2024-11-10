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Путин призвал МВД к «беспощадной борьбы с преступностью»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел указал, что МВД должно давать жесткий отпор преступности.

«Граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», — сказал Путин.

Президент заметил, что активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. «В любой форме, в любом обличье он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.

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Политика #Россия
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GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏