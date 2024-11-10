Путин призвал МВД к «беспощадной борьбы с преступностью»

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел указал, что МВД должно давать жесткий отпор преступности.

«Граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», — сказал Путин.

Президент заметил, что активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. «В любой форме, в любом обличье он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.