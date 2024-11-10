Путин призвал МВД к «беспощадной борьбы с преступностью»

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю
Дня сотрудника органов внутренних дел указал, что МВД должно давать жесткий
отпор преступности.
«Граждане России ждут от вас большей отдачи и новых
результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего беспощадной
борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле,
нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», — сказал Путин.
Президент заметил, что активность и наступательность
необходимы и в пресечении экстремизма. «В любой форме, в любом обличье он
угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», —
отметил он.