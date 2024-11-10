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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Источник:
ТАСС
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луис Блюз» и сократил свое отставание от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки в НХЛ до 31 гола в гонке снайперов лиги.

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 861. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

На счету россиянина в нынешнем сезоне 10 шайб и 8 передач в 14 играх. Овечкин забил 131-й победный гол в карьере и уступает по этому показателю только чеху Яромиру Ягру (135). 

Овечкин в 175-й раз забил больше одного гола в матче, больше него подобного добивался только Гретцки (189 раз).

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Спорт #Хоккей
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