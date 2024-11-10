НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Триггер»: что ждет Стрелецкого в четвертом сезоне

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Фото: © кадр из сериала «Триггер»
Финал третьего сезона сериала «Триггер» оставил зрителей в догадках: в продолжении психолога Артема Стрелецкого ждет серьезное испытание. Сюжет четвертого сезона пока не озвучен, но можно предположить, что задумали его создатели.

Финальную серию «Триггера» показали на «Кинопоиске» 7 ноября. Счастливый конец получили практически все главные герои, кроме самого Стрелецкого. Он, по сюжету, лишился всех любимых людей, которые выбрали жизнь без него.

В финальных кадрах показали, как Стрелецкий живет в месте, похожем на общину. Выглядит герой, как хиппи, а утро начинает с бутылки алкоголя.

В один из таких дней он видит, как его соседи обеспокоенно следят за новостями. Становится известно, что террорист захватил заложников. Тут же к Стрелецкому приходят люди в костюмах и сообщают, что он поедет с ними, поскольку требование террориста — говорить только со Стрелецким.

Версии сюжета четвертого сезона «Триггера»

Из концовки понятно, что кто-то захватил заложников, а Стрелецкий должен будет с ним поговорить, чтобы никто не пострадал.

Логично предполагать, что этот «кто-то» либо бывший пациент Стрелецкого, либо тот, в чью судьбу вмешался психотерапевт.

Следователь

Один из самых очевидных вариантов — следователь, который конфликтовал весь третий сезон со Стрелецким из-за Леры. В итоге она сдалась полиции и попала в СИЗО. А он, нарушив закон, помог ей сбежать.

Возможно, побег не принес ни ему, ни Лере ничего доброго. Беременная девушка из-за стресса могла потерять ребенка, а он, будучи не сильно уравновешенным, мог бы обвинить во разрушившейся жизни Стрелецкого.

Бывшие пациенты

Среди вполне ожидаемых вариантов — любой бывший пациент главного героя. Сценаристы легко могут придумать, как лечение могло дать какой-то побочный эффект, что бы и привело к яркому конфликту с психотерапевтом.

Среди героев из третьего сезона таким вариантом может стать шеф-повар Егор, страдавший от приступов гнева. По итогу, у него завязался роман с бывшей возлюбленной Артема — Майей. Возможно, она отвергнет ухаживания из-за любви к Стрелецкому, и Егор этого не вынесет. Однако такая причина может оказаться не особо весомой для захвата заложников.

Коллеги и близкие

Маловероятная версия — террористом окажется кто-то из близких знакомых Артема. Среди таких могут быть друг Стрелецкого Денис, который часто обижался на него.

Стрелецкий и его друг Денис в сериале
Стрелецкий и его друг Денис в сериале «Триггер»
Фото: © кадр из сериала «Триггер»

А также, как вариант, антигероем может оказаться главврач психиатрической клиники Петр Сергеевич. Его работу и квалификацию Артем Стрелецкие многократно ставил под сомнения, и это могло послужить причиной конфликта.

Будущее «Триггера»

Несмотря на хороший «крючок» в виде интригующего финала от создателей «Триггера», интерес к проекту постепенно угасает.

Если первый сезон вызвал бурную реакцию и восторг, то каждый последующий сопровождался волнами разочарования.

Зрители считают, что первый сезон был уникальным, необычным, непредсказуемым. А далее сюжет превратился в рассказы ради рассказов. Неожиданных поворотов стало меньше, поступки героя менее оправданными, а сами истории уже не такими интересными.

Тем не менее продолжение сериала состоится. Дата премьеры пока не названа, но, предположительно, она ожидается в 2025 году.

Еще по теме
Дарья Мороз сняла новый сериал «Неземная»
ТНТ показал тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед»
Объявлена дата премьеры сериала «Дети перемен»
«Преступление и наказание»: сериал провалился?
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57
Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС
Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам
Россия резко увеличила закупки сливочного масла за рубежом
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп собрался разорвать связи России с Китаем и КНДР
Путин призвал МВД к «беспощадной борьбы с преступностью»
Иностранцы без присяги лишатся российского гражданства
«Госуслуги» начнут следить за ОСАГО
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...