Сериал «Триггер»: что ждет Стрелецкого в четвертом сезоне

Финал третьего сезона сериала «Триггер» оставил зрителей в догадках: в продолжении психолога Артема Стрелецкого ждет серьезное испытание. Сюжет четвертого сезона пока не озвучен, но можно предположить, что задумали его создатели.

Финальную серию «Триггера» показали на «Кинопоиске» 7 ноября. Счастливый конец получили практически все главные герои, кроме самого Стрелецкого. Он, по сюжету, лишился всех любимых людей, которые выбрали жизнь без него.

В финальных кадрах показали, как Стрелецкий живет в месте, похожем на общину. Выглядит герой, как хиппи, а утро начинает с бутылки алкоголя.

В один из таких дней он видит, как его соседи обеспокоенно следят за новостями. Становится известно, что террорист захватил заложников. Тут же к Стрелецкому приходят люди в костюмах и сообщают, что он поедет с ними, поскольку требование террориста — говорить только со Стрелецким.

Версии сюжета четвертого сезона «Триггера»

Из концовки понятно, что кто-то захватил заложников, а Стрелецкий должен будет с ним поговорить, чтобы никто не пострадал.

Логично предполагать, что этот «кто-то» либо бывший пациент Стрелецкого, либо тот, в чью судьбу вмешался психотерапевт.

Следователь

Один из самых очевидных вариантов — следователь, который конфликтовал весь третий сезон со Стрелецким из-за Леры. В итоге она сдалась полиции и попала в СИЗО. А он, нарушив закон, помог ей сбежать.

Возможно, побег не принес ни ему, ни Лере ничего доброго. Беременная девушка из-за стресса могла потерять ребенка, а он, будучи не сильно уравновешенным, мог бы обвинить во разрушившейся жизни Стрелецкого.

Бывшие пациенты

Среди вполне ожидаемых вариантов — любой бывший пациент главного героя. Сценаристы легко могут придумать, как лечение могло дать какой-то побочный эффект, что бы и привело к яркому конфликту с психотерапевтом.

Среди героев из третьего сезона таким вариантом может стать шеф-повар Егор, страдавший от приступов гнева. По итогу, у него завязался роман с бывшей возлюбленной Артема — Майей. Возможно, она отвергнет ухаживания из-за любви к Стрелецкому, и Егор этого не вынесет. Однако такая причина может оказаться не особо весомой для захвата заложников.

Коллеги и близкие

Маловероятная версия — террористом окажется кто-то из близких знакомых Артема. Среди таких могут быть друг Стрелецкого Денис, который часто обижался на него.

Стрелецкий и его друг Денис в сериале «Триггер» Фото: © кадр из сериала «Триггер»

А также, как вариант, антигероем может оказаться главврач психиатрической клиники Петр Сергеевич. Его работу и квалификацию Артем Стрелецкие многократно ставил под сомнения, и это могло послужить причиной конфликта.

Будущее «Триггера»

Несмотря на хороший «крючок» в виде интригующего финала от создателей «Триггера», интерес к проекту постепенно угасает.

Если первый сезон вызвал бурную реакцию и восторг, то каждый последующий сопровождался волнами разочарования.

Зрители считают, что первый сезон был уникальным, необычным, непредсказуемым. А далее сюжет превратился в рассказы ради рассказов. Неожиданных поворотов стало меньше, поступки героя менее оправданными, а сами истории уже не такими интересными.

Тем не менее продолжение сериала состоится. Дата премьеры пока не названа, но, предположительно, она ожидается в 2025 году.