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Дарья Мороз сняла новый сериал «Неземная»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Неземная»

Съемки романтической комедии «Неземная» от актрисы и режиссера Дарьи Мороз завершились, премьера проекта состоится в 2025 году.

«Неземная» — это проект, в котором соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе и реализовано в стильной эстетике городского фэнтези.

По задумке, Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти.

Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрёт в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.

Главный герой Михаил — успешный и смертельно уставший от жизни врач-травматолог. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Но она оказывается его Ангелом Смерти.

В сериале снимались Лиза Ищенко, Роман Евдокимов, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Алла Сигалова, Наталья Кудряшова, Игорь Миркубанов.

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