Флаг на автомобильных номерах станет обязательным

Российский триколор в нижнем углу автомобильного номера станет обязательным, сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что соответствующие изменения в ГОСТ внесут до конца 2024 года. Однако тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.

Сейчас ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Однако автовладельцам разрешается самим напечатать пластину номерного знака в специализированной организации, такая опция появилась в 2020 году.

В частной компании водитель может выбрать номер с флагом или без него, так как пока значок с триколором не является обязательным.