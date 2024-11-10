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Флаг на автомобильных номерах станет обязательным

Источник:
Sibnet.ru
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Российский триколор в нижнем углу автомобильного номера станет обязательным, сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что соответствующие изменения в ГОСТ внесут до конца 2024 года. Однако тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.

Сейчас ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Однако автовладельцам разрешается самим напечатать пластину номерного знака в специализированной организации, такая опция появилась в 2020 году.

В частной компании водитель может выбрать номер с флагом или без него, так как пока значок с триколором не является обязательным.

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Авто #Автоправо
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