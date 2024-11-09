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США посоветовали Киеву забыть о Крыме

Источник:
Sibnet.ru
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Новая администрация Белого дома больше не считает своей целью возвращение Крыма Украине, заявил старший советник избранного президента Дональда Трампа Брайан Ланза. Он подчеркнул, что Киев должен сосредоточиться на достижении мира, а не возвращении территорий.

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет», — заявил он в комментарии BBC.

Советник Трампа уточнил, что Зеленский должен представить «реалистичное» видение условий мирных переговоров, которые не должны включать возвращения Крыма, так как США не собираются выделять на это ресурсы.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все территории, перешедшие под российский контроль. Москва считает, то вопрос о принадлежности Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей окончательно закрыт.

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Политика #Мир
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