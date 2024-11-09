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Иностранцы без присяги лишатся российского гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Получившие российское гражданство лица, не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.

«22 ноября 2024 года истекает срок для принесения присяги гражданина Российской Федерации лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство», — сообщается на сайте «МВД-медиа».

Положения указа не распространяются на тех, кто приобрел гражданство России до 1 сентября 2017 года, до введения обязанности по принесению присяги гражданина. От присяги также освобождаются лица младше 18 лет.

Введение присяги при получении гражданства было инициировано президентом Владимиром Путиным. Процедура подразумевала прочтение текста и подпись на бланке.

Осенью 2023 года был принят федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ, в которой норма получила новый пункт о необходимости получившим гражданство принять присягу в течение одного года.

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GammiPluh

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nicollaich

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карат11

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Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.