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Бывший советник Трампа раскрыл будущее Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп считает завершение конфликта на Украине одной из приоритетных задач, заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом вероятные условия урегулирования украинского кризиса могут включать территориальные уступки и даже отказ официального Киева от членства в НАТО, сказал Болтон в интервью изданию The Telegraph.

«Я думаю, что попытка найти разрешение конфликта и прекращения военных действий на Украине станет одним из главных приоритетов Трампа. И последствия таких решений для Украины могут быть очень серьезными», — отметил он.

Эксперт уточнил, что будущее НАТО после прихода Трампа к власти становится более туманным, так как Соединенные Штаты вообще могут выйти из блока или пересмотреть свое партнерство с ним.

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