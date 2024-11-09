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Раскрыто содержание одинакового сна космонавтов

Источник:
РИА Новости
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Многим на орбите снится один и тот же сон, рассказал российский космонавт Андрей Федяев в ходе выступления на фестивале «ВНауке 2.0».

«Космонавты рассказывают, что часто снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого-то знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть», — пересказал он содержание «заразного» сна.

Федяев предположил, что сон становится вирусным из-за многочисленных рассказов космонавтов о нем, в результате мозг «программируется», а после попадания на орбиту заложенная на Земле программа выполняется.

Космонавт уточнил, что ему на орбите снились самые обычные сны — как цветные, так и черно-белые. Он находился в космосе в составе экспедиции МКС-68/МКС-69со 2 марта 2023 года до 4 сентября — почти 186 суток.

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