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Впервые испытан клиновидный ракетный двигатель

Источник:
New Atlas
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Немецкий стартап Polaris Raumflugzeuge провел первый испытательный полет прототипа самолета MIRA II с клиновидным ракетным двигателем на борту над Балтийским морем. Это стало первым успешным испытанием такого типа двигателя в истории.

Клиновоздушные ракетные двигатели были предложены около 70 лет назад, они представляют собой две соединенные половинки дюзы, тогда как вторая половина дюз отсутствует, ее роль играет набегающий поток воздуха.

Благодаря этому достигается одинаковая средняя эффективность ракетных двигателей на всех высотах. Считается, что клиновидные ракетные двигатели идеально походят для перспективных космопланов.

Многочисленные попытки создать рабочие прототипы такого двигателя до недавнего времени терпели крах, так как они считаются очень сложными в производстве, управлении и охлаждении. В ходе испытаний двигатель включался только на три секунды.

Линейный клиновоздушный ракетный двигатель работает на топливной смеси из жидкого кислорода и керосина. Главной задачей Polaris Raumflugzeuge является создание космопланов с такими двигателями.

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