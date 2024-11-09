США отказали Киеву в приоритетной поставке ATACMS

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о приоритетном предоставлении тактических ракетных комплексов ATACMS.

Украинские власти рассчитывали, что ВСУ получат ракеты в обход других заказчиков, пишет The Wall Street Journal. Однако глава Пентагона отметил, что для выполнения просьбы Киева пришлось бы нарушить соглашения с другими покупателями.

Издание также отмечает, что Пентагон обладает ограниченным количеством запасов боеприпасов, которое он может предоставить Украине для истребителей F-16. Расширение поставок в настоящее время не планируется.

При этом Вашингтон намерен отправить Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что боеприпасы прибудут на Украину в ближайшие недели.