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США отказали Киеву в приоритетной поставке ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о приоритетном предоставлении тактических ракетных комплексов ATACMS.

Украинские власти рассчитывали, что ВСУ получат ракеты в обход других заказчиков, пишет The Wall Street Journal. Однако глава Пентагона отметил, что для выполнения просьбы Киева пришлось бы нарушить соглашения с другими покупателями.

Издание также отмечает, что Пентагон обладает ограниченным количеством запасов боеприпасов, которое он может предоставить Украине для истребителей F-16. Расширение поставок в настоящее время не планируется.

При этом Вашингтон намерен отправить Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что боеприпасы прибудут на Украину в ближайшие недели.

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GammiPluh

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nicollaich

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карат11

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