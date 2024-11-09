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Байдена заподозрили в симуляции деменции

Источник:
Sibnet.ru
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Американцы обвинили действующего президента США Джо Байдена в том, что он намеренно изображал деменцию. Теория заговора появилась среди пользователей соцсети X.

Пользователи соцсети обратили внимание на традиционное обращение Байдена после выборов, на котором президент на 82-м году жизни выглядел бодрым, ясно излагал мысли и не сделал ни одной ошибки.

«Он ни разу не заикался, не бормотал и не мямлил. Неужели вся эта его манера поведения немощного старика была лишь притворством, потому что он хотел уйти, так как ему выкручивали руки?», — задался вопросом один из комментаторов.

В итоге участники обсуждения выдвинули теорию заговора, согласно которой Байден, подобно персонажу Мизинцу из сериала «Игра престолов», весь последний год сознательно вел себя странно, «чтобы спасти США».

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Политика #Мир
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