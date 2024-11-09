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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военный отбил дрон ВСУ рукой

Источник:
Sibnet.ru
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Российский военнослужащий рукой отбил дрон ВСУ для защиты поврежденной техники во время эвакуации. За смелый поступок Вячеслав Мозговенко получил звание Героя России, сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Благодаря решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, а также ее экипажа. Сам Мозговенко выжил, но получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей.

Отбить беспилотник своей рукой он решил из-за того, что вооружение боевой машины было повреждено, поэтому у военнослужащих не было возможности открыть ответный огонь по дрону ВСУ.

Награжденный военный является участником спецоперации с 24 февраля 2022 года и получил позывной «Охотник». За все время службы он три раза был ранен и неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника.

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