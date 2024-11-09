Россия согласилась выслушать мирные предложения Трампа

Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

Москва «предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере», подчеркнул Рябков, отметив при этом, что Россия намерена «проанализировать и выработать ответ», передает «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что многие предложения избранного республиканца выглядят сугубо как предвыборная риторика. Кроме этого, предложения США конечной целью могут подразумевать стратегическое поражение России.

«Я думаю, что некоторые посылы с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации на Украине — это не более чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке», — уточнил Рябков.

Киев официально исключает возможность территориальных уступок для урегулирования конфликта и настаивает, что его завершение возможно только на основе «формулы мира» Зеленского.

Москва выдвигает собственные условия, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание Крыма, отказ Киева от присоединения к НАТО и отмену санкций.