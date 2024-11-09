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Марсоход нашел берег инопланетного моря

Источник:
Sibnet.ru
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Береговую линию древнего моря нашел на Марсе китайский аппарат «Чжужун», который с 2021 года работает на обширной равнине Утопия в северном полушарии.

Северное полушарие Марса представляет собой огромную низменную местность, чем сильно отличается от южного. Предполагается, что миллиарды лет назад древний марсианский океан располагался в основном именно там, пишет Scientific Reports.

Марсоход обнаружил на равнине Утопия характерную для береговой линии разницу между более возвышенной и более низменной местностью. Нашли даже предполагаемые места мелководья и области, где в древние времена были более глубокие воды.

Также заметили осадочные породы, которые формируются под действием воды. Таким образом, ученые получили новые подтверждения того, что в древности на Марсе был большой океан. Береговая линия сформировалась примерно 3,63,7 миллиарда лет назад

Ученые считают, что Красная планета потеряла воду из-за очень слабого магнитного поля, а также сильных колебаний оси вращения, которые вызывали постоянное перераспределение водных масс на Марсе.

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