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Корабельный бомбомет превратили в «машину смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Корабельная реактивно-бомбовая установка РБУ-6000, установленная российскими умельцами на базу автомобиля «Урал», успешно поразила под Часовым Яром более ста бойцов ВСУ.

Командир расчета РБУ-6000 войск с позывным «Феникс» рассказал ТАСС, что бомбомет имеет калибр 213 миллиметров, что позволяет наносить мощное огневое поражение и поддерживать наступление стрелков.

Преимущество корабельной установки на базе наземного транспорта — в сочетании ее огневой мощи и скорости. За счет своего калибра она позволяет успешно работать пакетом из 12 снарядов по укрепленным опорным пунктам противника, подавлять его перед штурмом позиций.

В кратчайшие сроки орудие можно развернуть для ведения огня расчетом из четырех человек, отстреляться можно всего 40 секунд. После ведения огня машина быстро покидает огневую точку, поэтому противник не успевает ответить.

Для сухопутной стрельбы РБУ-6000 специалисты также адаптировали глубинные бомбы, их усилили тротило-гескогеновым зарядом и поражающими элементами. Площадь поражения этого необычного оружия составляет около 900 квадратных метров.

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