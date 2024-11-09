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Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы

Источник:
Sibnet.ru
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Головные уборы заменили женщинам в Росгвардии, теперь сотрудницы ведомства будут носить шляпы вместо пилоток, которые раньше были частью их формы, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Для них вводится шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового цвета и кокардой. Женщины высшего начальствующего состава будут носить шляпу красного цвета. Также вводится повседневная шляпа синего цвета с кантами крапового или красного цвета и кокардой.

При этом и женщины, и мужчины в Росгвардии в соответствии с этим же документом будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки. Руководящему составу к форме добавили канты и лампасы.

Согласно действующему постановлению, основными головными уборами для женщин-сотрудниц Росгвардии в зависимости от вида формы по времени года являются: шапки-ушанки; береты; пилотки; кепи летнего и демисезонного типа.

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