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Киркорову во второй раз запретили въезд в Молдову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Филиппа Киркорова

Киркоров опять не сможет ездить в Молдавию, потому что апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который ранее снял запрет на въезд в страну.

Летом 2022 года Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Якобы артист несет угрозу нацбезопасности государства. Но в июне этого года суд решение о запрете анулировал.

Сейчас апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, снявшей запрет, и Киркорову снова запрещено приезжать в страну, сообщили «РИА Новости».

«Сначала запретили, потом разрешили, потом снова запретили. Какой-то сумасшедший дом. Вот в такой суете я и живу. Но это не мешает мне любить и достойно нести в своем сердце тех, кто подарил мне жизнь», — прокомментировал Киркоров ситуацию «Комсомольской правде»

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