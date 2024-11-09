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ТНТ показал тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Батя 2. Дед»

Продолжение народной комедии «Батя» — «Батя 2. Дед» от режиссера Ильи Учителя выйдет в широкий прокат 3 апреля 2025 года, создатели проекта показали первый тизер-трейлер.

В сиквеле зрителей ждут не только воспоминания маленького Макса о поездке в деревню к Деду и его методах воспитания, но и история самого Деда, прошедшего Великую Отечественную войну, и его непростая жизнь.

Фильм «Батя» вышел в 2021 году и сразу стал настоящим народным хитом, самой родной комедией. В отличие от первой картины, «Батя 2. Дед» охватил сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы.

В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов.

Синопсис

По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, но подросток сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате.

Обеспокоенные родители отправляются за ним, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время их развода отвезли его в деревню к Бате Бати — Деду, про жизнь с ним, сельский быт, свою первую любовь и друзей детства.

Сюжет, как и прежде, пронизан смешными скетчами из жизни. Отдельная линия посвящена судьбе самого Деда — его фронтовому прошлому, а также одной встрече, которая изменила всю его жизнь.

В основу этой сюжетной линии легла реальная история деда Антона Зайцева, генерального продюсера и соавтора сценария обоих фильмов. Его дед — Анатолий Жуланов прошел всю войну, был тяжело ранен, но вернулся на передовую, дойдя до Берлина. Именно он стал прототипом героя Евгения Цыганова.

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