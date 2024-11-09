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Россия упразднила комитет по подготовке к Олимпийским играм

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об организационном комитете по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Оргкомитет был создан в 2014 году, тогда его возглавил Аркадий Дворкович.

Его целью была координация работы федеральных органов власти, таких же органов в субъектах России и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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