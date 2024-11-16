Почему нельзя запускать стиральную машину два раза подряд

Бытовая стиральная машина-автомат рассчитана на длительный срок службы, однако ее эксплуатация должна быть бережной — не более четырех-пяти циклов стирок в неделю.

Регулярная непрерывная стирка, когда машина включается несколько раз подряд, часто приводит к перегреву высоконагруженных деталей — прежде всего нагревательного тэна и сливного насоса.

Выход таких деталей из строя приведет к необходимости дорогостоящего ремонта стиральной машины. В большинство инструкций по эксплуатации производители рекомендуют делать между стирками перерывы.

Оптимальное время интервала — около часа. Кроме этого, для сохранения оптимального срока службы специалисты рекомендуют использовать стиральную машину не чаще двух раз в день.