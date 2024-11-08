Назван самый продаваемый смартфон в мире

Самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2024 года в мире стал iPhone 15 от Apple, свидетельствуют данные Global Handset Model Sales Tracker компании Counterpoint Research. В тройке также iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Больше всего в топ-10 смартфонов Samsung — целых пять. Сразу четыре строчки в списке заняла серия Samsung Galaxy A: Galaxy A15 4G, A15 5G, A35 5G и Galaxy A05. Еще один «кореец» Samsung Galaxy S24 оказался на десятом месте.

На восьмом месте оказался iPhone 14 , на девятом — Redmi 13C, который оказался в рейтинге благодаря своей доступности и присутствию на развивающихся рынках. Аналитики указали, что смартфон выделяется в своем ценовом сегменте, предлагая лучшие характеристики.

Что касается аппаратов Apple, то они заняли четыре строчки глобального рейтинга, половину всех продаж iPhone в третьем квартале составили Pro-модели. Потребители выбирают последние модели iPhone, особенно на развивающихся рынках. Это способствует росту продаж Apple.